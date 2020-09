Polizei Münster

POL-MS: Niederländischer Drogendealer in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Ein Drogendealer aus dem Bahnhofsumfeld sitzt seit Dienstag (8.9.) in Untersuchungshaft. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Heroin und Kokain Haftbefehl gegen den 53-Jährigen.

Polizisten hatten den Niederländer am Montagabend (7.9., 19.30 Uhr) am Bremer Platz festgenommen. Er war den Beamten bereits mehrfach in den letzten Monaten beim Dealen im Bahnhofsumfeld aufgefallen. Bei der Festnahme hatte der 53-Jährige Drogengeld und Betäubungsmittel dabei.

