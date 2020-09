Polizei Münster

POL-MS: Auto rammt Pkw am Oberort und flüchtet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Freitagabend (4.9., 21:45 Uhr) kam ein dunkler VW Fox in einer Kurve an der Straße Oberort in den Gegenverkehr, rammte einen entgegenkommenden Pkw und flüchtete in Richtung Roxel. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Fahrer und dem Unfallwagen.

Polizisten stellten Fahrzeugteile des flüchtigen VW Fox sicher. Dieser müsste ersten Erkenntnissen zufolge an der linken Seite stark beschädigt sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

