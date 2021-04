Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Während Hausbewohner oben schlafen - Dreister Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Einbrecher sind am Montag, 5. April, zwischen Mitternacht und 8.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Burggrafenstraße im Stadtteil Westend eingedrungen und haben unter anderem Bargeld, Ausweisdokumente, Elektronikartikel sowie Fahrzeugschlüssel entwendet.

Mit einem Hebelwerkzeug brachen die Täter die Haustür auf. Drinnen durchwühlten sie Schränke und Schubladen, während im Obergeschoss die Hausbewohner schliefen. Sie entwendeten eine Vielzahl von Gegenständen, darunter Bargeld und unbare Zahlungsmittel, Elektroartikel und die Schlüssel eines Fahrzeugs.

Einen Teil des Diebesguts fand ein Nachbar in der Nähe des Tatorts. Er übergab seinen Fund an die Polizei. Darunter befanden sich allerdings lediglich Ausweisdokumente sowie leere Taschen und Geldbörsen.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sie erbittet Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell