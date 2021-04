Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt in Viersen - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 3. April, gegen 9.40 in Viersen an der Kreuzung Freiheitsstraße / Rahserstraße zugetragen hat. Dabei waren ein Streifenwagen und das Auto einer 81-jährigen Frau zusammengestoßen. Die 81-Jährige hatte durch die Kollision schwere Verletzungen erlitten.

Die Ermittlungen zum Zustandekommen des Verkehrsunfalls führt aus Neutralitätsgründen die Polizei Mönchengladbach. Sie bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell