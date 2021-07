POL-OL: +++Schockanrufe in Westerstede +++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

+++Schockanrufe in Westerstede +++

Am 15. Juli kommt es zu einer Häufung von sogenannten "Schockanrufen", bei denen vorwiegend ältere Menschen zum Ziel von Betrügern werden. Die Art und Weise ist hierbei immer gleich: Zunächst ruft eine weibliche Person mit weinerlicher und aufgelöster Stimme bei einem älteren Mitmenschen an und gibt vor, die Tochter bzw. Enkeltochter zu sein und einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht zu haben. Weiterhin wird erklärt, dass in Kürze jemand von der Polizei anrufen werde.

In der Folge kommt es dann auch zu einem zweiten Anruf, bei dem sich jemand als Polizeibeamter ausgibt und einen Geldbetrag als "Kaution" für den vermeintlichen Unfallverursacher fordert. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Westerstede hatten die Täter noch keinen Erfolg bei den Angerufenen, da selbige den Sachverhalt relativ schnell bei ihren Verwandten hinterfragt haben.

Dennoch warnt das Polizeikommissariat Westerstede ausdrücklich vor weiteren Anrufen. Im Falle eines solchen Anrufs gilt es stets, zunächst Ruhe zu bewahren und den Sachverhalt zu hinterfragen. Entsprechende Betrüger verfügen meist nicht über private Informationen, die nur in der Familie bekannt sind und können auf diese Weise leicht entlarvt werden.

