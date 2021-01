Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Lagerraum beim Bahnhof aufgebrochen

Freiburg (ots)

Einen Lagerraum haben Unbekannte am Sonntag, 17.01.2021, am Bahnhof in Bad Säckingen aufgebrochen. Der Lagerraum befindet sich in der öffentlichen Toilettenanlage im Männerbereich. Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 19:20 Uhr wurde die Zugangstüre aufgehebelt. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Kontakt 07761 934-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell