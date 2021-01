Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Festnahme von Gartenhütten-Einbrechern - Polizei sucht weitere Geschädigte

Freiburg (ots)

Einbrecher in Gartenhütten konnten Streifen des Polizeireviers Freiburg-Nord in der Nacht auf Samstag, den 16.01.2021 kurz nach 01:00 Uhr festnehmen.

In der Kleingartenanlage in der Hermann-Mitsch-Straße nahmen die Polizeibeamten Schlaggeräusche und mehrere männliche Stimmen wahr.

Als die Tatverdächtigen die Polizei wahrnahmen, flüchteten sie durch das Kleingartengelände und trennten sich. Im Bereich der Rollenden Landstraße konnten drei der Tatverdächtigen, im Bereich der Hermann-Mitsch-Straße durch eine weitere Streife zwei weitere Tatverdächtige festgenommen werden.

Bei der anschließenden Begehung des Tatorts konnte festgestellt werden, dass in die Gartenhütte einer Parzelle eingebrochen und diese verwüstet worden war. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Einer der Beschuldigten gab an, dass man am selben Abend noch in einem weiteren Kleingartengelände im Bereich Zähringen gewesen sei. Dort seien allerdings alle Gartenhütten unverschlossen gewesen, weshalb man nirgends eingebrochen sei.

Die fünf Tatverdächtigen im Alter von 16 und 17 Jahren deutscher und italienischer Staatsangehörigkeit werden sich nun wegen des Einbruchs verantworten müssen, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, insbesondere auch weitere Kleingartenbesitzer im Bereich Herdern und Zähringen, welche für den relevanten Zeitraum Einbrüche oder Vandalismus an ihren Gartenhütten feststellen, sich mit der Polizei unter Tel: 0761-8824221 in Verbindung zu setzen.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Laura Riske

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell