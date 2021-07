Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Kleinwagen prallt in Wiefelstede gegen einen Baum und Motor wird herausgeschleudert +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht von Mittwoch, dem 14.07.2021, auf Donnerstag, dem 15.07.2021, in Wiefelstede, Ortsteil Mansholt, gekommen. Nachdem ein 23jähriger Auslieferungsfahrer mit seinem Kleintransporter auf der Mansholter Straße auf den Verkehrsunfall zukam und einen entsprechenden Notruf absetzte, trafen kurze Zeit später ein alarmierter Rettungswagen und die Polizei an der Unfallstelle ein. Die 21jährige Fahrzeugführerin und einzige Insassin konnte geborgen werden und nach einer Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das Klinikzentrum Westerstede eingeliefert werden. Aufgrund der bisherigen polizeilichen Erkenntnisse befuhr die 21jährige Wiefelstederin zuvor mit ihrem Opel Corsa die Mansholter Straße aus Bokel kommend in Richtung Neuenkruge. Aus bislang unbekannter Ursache kam die 21jährige mit ihrem PKW leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den dortigen Grünstreifen und prallte schließlich annähernd frontal gegen einen massiven Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden diverse Fahrzeugteile und auch der massive Motorblock herausgerissen. Der Opel drehte sich um seine eigene Achse und kam mit der Fahrzeugfront in einem Straßengraben neben der Gegenfahrbahn stark beschädigt zum Stillstand. Aufgrund des großen Trümmerfeldes und ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten musste die Unfallstelle ca. zwei Stunden für die aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell