Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn+++Durchsuchung mit Unterstützung des SEK+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 14.07.2021 erfolgte im Rahmen eines Strafverfahrens die Durchsuchung einer Wohnung in der Weichselstraße in Bad Zwischenahn. Durch Ermittlungen gab es Erkenntnisse, dass der Beschuldigte über Schusswaffen verfügen könnte. Um eine mögliche Gefährdung der Einsatzkräfte und möglicher weiterer Personen in der Wohnung auszuschließen, wurde das SEK Niedersachsen hinzugezogen. Die Durchsuchung führte nicht zum Auffinden von Schusswaffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell