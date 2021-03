Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in Heidelberger Altstadt; Statiker überprüft Häuser; zwei der drei Häuser wieder freigeben; Pressemitteilung Nr. 3

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag wurden die drei als unbewohnbar eingestuften Wohnhäuser in der Hauptstraße von einem Statiker überprüft. Zwei der drei Häuser wurden wieder freigegeben und können bezogen werden. Das Haus, in dem der Brand ausgebrach, bleibt weiterhin unbewohnbar und abgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell