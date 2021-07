Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Parkplatzrempler in Bad Zwischenahn +++

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde am Montag, dem 12.07.2021, in der Uhrzeit zwischen ca. 14:30 Uhr bis ca. 14:50 Uhr auf dem Kundenparkplatz des COMBI-Marktes in der Westersteder Straße in Bad Zwischenahn ein dort abgestellter sehr neuwertiger roter BMW 220 Gran Tourer von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Dieser Schaden im Bereich der rechten Fahrzeugfront wird auf ca. 2.000 EURO geschätzt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden.

