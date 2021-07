Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Büro- und Geschäftsräume +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag stiegen unbekannte Einbrecher in die Räume einer Firma am Marschweg ein. Die Täter hatten im Zeitraum zwischen 17 und 6 Uhr die Glaselemente zweier Fenster eingeschlagen und konnten so ins Gebäude eindringen. Dort brachen sie gewaltsam die Zugangstüren mehrerer Büros auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. (813428)

Ein weiterer Einbruch wurde der Polizei aus der Straße Haarenufer gemeldet: Zwischen dem vergangenen Freitag (15 Uhr) und Montagmorgen schlugen Unbekannte ein Fenster zu einem Bürokomplex ein. Im Gebäude hebelten die Täter einen Schrank auf; sie flüchteten jedoch ohne Beute. (814192)

Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0441/790-4115.

