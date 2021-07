Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn Brandermittlung

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 11.07.21, gegen 23:10 Uhr, wurde der Leitstelle in Oldenburg der Brand eines Carports in Bad Zwischenahn, OT Ofen, mitgeteilt. Schon während der Anfahrt der Einsatzkräfte drohte das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Diverse Feuerwehreinheiten aus der Gemeinde Bad Zwischenahn, sowie die Berufsfeuerwehr aus Oldenburg waren mit einem erheblichen Kräfteaufgebot vor Ort, wodurch ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbargrundstück verhindert werden konnte. Durch die enorme Hitzeentwicklung und Ausschlagen der Flammen geriet der Dachstuhl des Wohnhauses ebenfalls in Brand. Beide brandbetroffenen Objekte konnten nach einiger Zeit durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird durch die Feuerwehr auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

