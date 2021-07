Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbruchdiebstahl aus Bürogebäude+++Weiterer Büro-Einbruchdiebstahl+++

Oldenburg (ots)

+++Einbruchdiebstahl aus Bürogebäude+++ In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 21 Uhr und 07 Uhr, gelangt ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Bürokomplex in der Huntestraße. Nach Durchsuchen der Räumlichkeiten wird nach bisherigem Ermittlungsstand eine geringe Menge Bargeld und eine Lautsprecherbox entwendet. Bei dem unmittelbar angrenzenden Bürogebäude kommt es zu einem versuchten Einbruch. -807590, -807339

+++Weiterer Büro-Einbruchdiebstahl+++ Im Marschweg kommt es in der Nacht von Freitag auf Samstag ebenfalls zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Auch hier gelangt der bislang noch unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in das Haus und entwendet eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Ein Eindringen in ein benachbartes Büro scheitert; hier bleibt es beim Versuch. Die Ermittlungen dauern an. -807329, -807219

Hinweise wie immer bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

