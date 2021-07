Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen: Pkw gerät in Brand +++

Oldenburg (ots)

+++ Apen: Pkw gerät in Brand +++ Am 08.07.2021, gegen 12:30 Uhr, gerät der Pkw eines 84jährigen aus Leer, vor einer Zahnarzt-Praxis in Apen, in Brand. Der im Pkw befindliche Fahrzeughalter bemerkte zunächst, dass sein Fahrzeug merkwürdig zu riechen begann. Kurz darauf qualmte das Fahrzeug. Als der Halter die Motorhaube des Fahrzeuges öffnet, gerät das Fahrzeug unverzüglich in Brand. Obwohl der 84jährige versucht, das Fahrzeug mit eigenen Mitteln zu löschen, brennt das Fahrzeug komplett aus. Erst die hinzugerufene Feuerwehr kann den Pkw löschen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. Aktuell deutet die Sachlage auf einen technischen Defekt hin.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell