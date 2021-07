POL-WI: Randalierer greift Männer an +++ Rollerdiebe auf frischer Tat ertappt +++ Einbrecher zugange +++ Vandalismus in Schulgebäude +++ Autoaufbrecher erbeuten Golfausrüstung

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Randalierer greift Männer an,

Wiesbaden, Johannisberger Straße, 05.07.2021, 20.30 Uhr,

(pl)Ein 40-jähriger Mann ist am Montagabend randalierend durch das Rheingauviertel gelaufen und hat dann auch noch zwei 33 und 47 Jahre alte Männer angegriffen. Der Polizei wurde gegen 20.30 Uhr gemeldet, dass ein sich äußerst aggressiv verhaltener Mann durch die Johannisberger Straße ziehen würde, welcher bereits die Scheiben an geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und zwei Männer mittels Schlägen attackiert habe. Hierdurch sei einer der Angegriffenen zu Boden gestürzt. Der 40-jährige Täter wurde vor Ort festgenommen und im Anschluss zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Klinik überstellt. Die beiden Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt.

2. Rollerdiebe auf frischer Tat ertappt, Wiesbaden, An der Ringkirche, 06.07.2021, 02.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag ist es der Wiesbadener Polizei mithilfe eines aufmerksamen Zeugens gelungen, zwei mutmaßliche Rollerdiebe festzunehmen. Der Zeuge hatte gegen 02.45 Uhr beobachtet, wie sich zwei junge Männer in der Straße "An der Ringkirche" mit einem Schraubendreher an einem Roller zu schaffen machten. Als die Ertappten bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den beiden Flüchtigen konnten die zwischenzeitlich verständigten Polizeikräfte zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige antreffen und festnehmen. Da bei dem 18-Jährigen zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden worden sind, wurde diesbezüglich ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. Damit noch nicht genug, sollte sich auch noch herausstellen, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde somit im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

3. Einbruch in Autowerkstatt,

Wiesbaden-Erbenheim, Rennbahnstraße, 02.07.2021, 21.50 Uhr bis 05.07.2021, 07.10 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde eine Autowerkstatt in der Rennbahnstraße in Erbenheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter durchtrennten den an der Gebäuderückseite zum Feld angrenzenden Zaun und verschafften sich so Zutritt zum Gelände der Autowerkstatt. Anschließend hebelten sie ein Fenster der Werkstatthalle auf, drangen in diese ein und brachen dort noch eine weitere Zugangstür auf. Nachdem sie dann die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen sie mit den aufgefundenen Wertgegenständen und Bargeld unerkannt die Flucht. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbrecher in Einkaufsmarkt zugange,

Wiesbaden, Stiftstraße, 05.07.2021, 02.30 Uhr,

(pl)In einem Einkaufsmarkt in der Stiftstraße waren in der Nacht zum Montag Einbrecher zugange. Die Täter hatten sich durch die Schiebetür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft und im Anschluss versucht, den Zigarettenschrank aufzuhebeln. Als dies aber nicht klappte, durchwühlten die Einbrecher die Auslage im direkten Kassenbereich und ergriffen dann die Flucht. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Vandalismus in Schulgebäude,

Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 02.07.2021, 16.30 Uhr bis 05.07.2021, 06.30 Uhr,

(pl)In der Schule in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße in Biebrich haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Vandalen gewütet. Die Täter drangen in das Schulgebäude ein, beschmierten dort mehrere Wände und beschädigten das Schulinventar sowie diverse Lehrmittel. Der durch die Randalierer verursachte Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

6. Schule von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, 02.07.2021, 18.00 Uhr bis 05.07.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Bierstadter Straße ein. Die Einbrecher hatten zwei Fenster aufgehebelt, um sich Zutritt zum Schulgebäude zu verschaffen und anschließend die Büroräume durchwühlt. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

7. Hochwertige Werkzeuge gestohlen,

Wiesbaden, Welfenstraße, 02.07.2021, 18.00 Uhr bis 05.07.2021, 08.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Freitagabend und Montagmorgen von einer Baustelle in der Welfenstraße hochwertige Werkzeuge gestohlen. Die Täter betraten die Baustelle und verschafften sich Zutritt zu einer noch nicht bewohnten Wohnung, woraus sie dann einen Akkuschrauber, eine Schlagbohrmaschine sowie einen Winkelschleifer entwendeten. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

8. Lagercontainer aufgebrochen,

Wiesbaden-Nordost, Steubenstraße, 03.07.2021, 12.00 Uhr bis 05.07.2021, 06.50 Uhr

(pl)Beim Einbruch in die Lagercontainer einer Baustelle in der Steubenstraße haben unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen zwei Hämmer gestohlen. Die Diebe hebelten die Türen der Container auf und schnappten sich das Diebesgut. Der an den Türen entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

9. Golfausrüstung und Sonnenbrillen aus Multivan gestohlen, Wiesbaden, Albrecht-Dürer-Straße, 04.07.2021, 16.00 Uhr bis 05.07.2021, 16.00 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag musste ein Autofahrer in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Multivan am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße abgestellt und seine Golfausrüstung und Sonnenbrillen im Fahrzeug liegen gelassen. Als er dann am nächsten Tag gegen 16.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Autoaufbrecher in seinem Wagen eingedrungen waren und die Wertsachen im Gesamtwert von über 1.500 Euro entwendet hatten. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

