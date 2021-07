POL-WI: Rabiater Dieb - Festnahme +++ Grundlose Ohrfeige im Bus +++ Mercedes gestohlen +++ mehrere Handy- und Gurtverstöße

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Räuberischer Diebstahl - Festnahme,

Wiesbaden, Marktstraße, Donnerstag, 01.07.2021, 18:05 Uhr

(he)Gestern am frühen Abend kam es in einem Geschäft in der Wiesbadener Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem der Täter zunächst vom Tatort flüchten, später jedoch festgenommen werden konnte. Um kurz nach 18:00 Uhr betrat der Täter ein Optikergeschäft und verlangte nach Brillen, welche eine Angestellte aus dem Lager holen sollte. Die Angestellte erkannte den Mann jedoch als jenen Mann, welcher am Vortag schon im selben Geschäft Brillen entwendet hatte. Darum informierte sie nun Kollegen und gemeinsam versuchte man den Täter am Verlassen des Geschäftes zu hindern. Währenddessen stellte man fest, dass der Unbekannte schon wieder, während der kurzen Abwesenheit der Angestellten, Brillen in seine Tasche gesteckt hatte. Der Dieb gab sich nun rabiat, schubste die Angestellten und bedrohte diese. Während des Gerangels konnte dem Täter die Tasche mit den kurz zuvor entwendeten Brillen abgenommen werden. Dieses Tohuwabohu nutze jedoch der Mann und flüchtete durch den Hinterausgang. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der 41-jährige Wiesbadener festgenommen werden. Ein mitgeführtes Fahrrad wurden wegen dessen ungeklärten Besitzverhältnissen sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. 11-Jährigen scheinbar grundlos geschlagen, Wiesbaden, Bleichstraße, Donnerstag, 01.07.2021, 13:50 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es in einem Linienbus in Wiesbaden zu einer Körperverletzung, bei der ein 11-jähriger Junge scheinbar völlig grundlos von einem Erwachsenen geschlagen wurde. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter aus dem Bus. Den eigenen Angaben zufolge stieg der Geschädigte am Platz der Deutschen Einheit in einen Bus und fragte den späteren Täter, ob er sich, gemeinsam mit einem Freund, auf die freien Plätze neben dem Mann setzten könne. Während des Hinsetzens sei der 11-Jährige mit seinem Rucksack leicht gegen den späteren Täter gestoßen. Als der Bus dann zwei Minuten später an der nächsten Haltestelle hielt, stieg der Mann auf, schlug dem Jungen kommentarlos mit der flachen Hand in das Gesicht und verließ den Bus. Der Täter sei 20-30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und habe einen Stoppelbart getragen. Bekleidet sei er mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, einer schwarzen Jogginghose sowie einer Kappe gewesen. Er trug eine verspiegelte, blaue Sportsonnenbrille. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. Mercedes verschwunden,

Wiesbaden, Thorwaldsenanlage, Mittwoch, 30.06.2021, 20:50 Uhr bis Donnerstag, 01.07.2021, 12:30 Uhr

(jn)In der Nacht zum Donnerstag ist in Wiesbaden ein älterer Mercedes aktuellen Erkenntnissen zufolge entwendet worden. Der graue CLS 320 parkte den Angaben des Geschädigten zufolge seit Mittwoch, 20:50 Uhr am Fahrbahnrand der Thorwaldsenanlage. Am Donnerstagmittag stellte der Besitzer dann fest, dass der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen MD-MA 8689 spurlos verschwunden war. Der Restwert des Pkw wird auf 7.000 Euro beziffert.

Hinweise zu dem Benz oder der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

4. Verkehrskontrolle der Wiesbadener Polizei, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, Donnerstag, 01.07.2021, 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(jn)Beamte der Polizeidirektion Wiesbaden haben am Donnerstagvormittag im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz-Kastel eine Verkehrskontrolle durchgeführt und mehrere Dutzend Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr überprüften die Polizisten Verkehrsteilnehmer und führten entsprechende Gespräche hinsichtlich der Sensibilisierung für eine höhere Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Insgesamt fielen 19 Autofahrerinnen und Autofahrer auf, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedienten. Weitere 12 Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt und drei hatten ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei Wiesbaden für die kommende Woche:

Montag: Bundesstraße 417

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

