Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik (HPT)

Wiesbaden (ots)

Sehr geehrte Pressevertreterinnen und -vertreter,

Besuch vom Bischof bekommt ein Polizeipräsidium nicht alle Tage. Umso mehr freut es uns, dass Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, im Rahmen seiner Visitation der St.-Bonifatius-Gemeinde in Wiesbaden auch Station im Hessischen Polizeipräsidium für Technik (HPT) macht. Geplant ist unter anderem ein Gedankenaustausch mit Präsident Karl-Heinz Reinstadt zur Katholischen Polizeiseelsorge, die auch in unserem Präsidium einen wichtigen Platz einnimmt.

Im öffentlichen Teil des Besuchs wird Präsident Reinstädt Bischof Bätzing Einblicke in die Arbeit des HPT als zentrales Kompetenzzentrum für Technik und Einsatzmittel der hessischen Polizei geben sowie als praktisches Beispiel ein speziell für die Anforderungen so genannter Notinterventionsteams (NIT) gerüstetes Funkstreifenfahrzeug nebst Ausrüstung vorstellen, das bei besonders schweren Kriminalitätslagen zum Einsatz kommt, etwa bei Anti-Terror-Maßnahmen. Zu diesem öffentlichen Teil laden wir Vertreter Ihrer Redaktion ganz herzlich ein, wenn Sie darüber in Wort und Bild berichten möchten.

Der Termin findet am 2. Juli von 9.00 bis ca. 9.50 Uhr auf dem HPT-Gelände in der Willy-Brandt-Allee 20 in Wiesbaden statt. Melden Sie bitte alle teilnehmenden Vertreter Ihrer Redaktion bis spätestens 1. Juli, 14.00 Uhr, namentlich per E-Mail an pressestelle.hpt@polizei.hessen.de. Bringen Sie Ihren Personal- sowie Ihren gültigen Presseausweis mit, um eingelassen zu werden. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Sollten Sie sich verspäten, erreichen Sie uns auch noch kurz vor Veranstaltungsbeginn unter 0611/8801 5123.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell