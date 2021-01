Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Montag (25.01.), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Am Roten Graben" und wollte in der Meisebacher Straße rückwärts wenden. Beim Rückwärtsfahren touchierte er einen Zaun eines Spielplatzes. Er entfernte sich anschließend unerlaubt. Beim Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lkw der Marke Fiat gehandelt haben. Näheres ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kirchheim - Am Dienstag (26.01.), gegen 7:40 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Litauen die Straße "Seepark" im Feriendorf 2 aus Richtung Feriendorf 4. Bei Winterglätte kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte das Geländer eines Fussweges. Danach überfuhr er eine Hecke und kam an einem Gebäude zum Stehen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell