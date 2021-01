POL-OH: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Osthessen

Unfall beim Abbiegen auf der B254

Lauterbach - Am Dienstag (26.01.) fuhr gegen 7:15 Uhr eine Toyota-Auris-Fahrerin die B254 aus Reuters kommend in Richtung Maar. Aus Maar kommend wollte ein Landrover-Fahrer bei der Kreuzung nach Wallenrod abbiegen. Dabei übersah er die Toyota-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 7.000 Euro.

Glätteunfall auf der L 3140

Schlitz-Willofs - Am Dienstag (26.01.) fuhr gegen 17:20 Uhr eine Ford-Ka-Fahrerin die L3140 aus Willofs kommend in Richtung Schlitz. Bei winterglatter Fahrbahn kam sie nach einer Rechtskurve ins Schleudern und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr dann die Bankette, streifte einen Baum und wurde durch den Hang abgebremst. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.200 Euro.

Glätteunfall am Kreisel "Knöppsack"

Lauterbach - Am Dienstag (26.01.), gegen 18:45 Uhr, befuhr ein VW-Passat-Fahrer die L3140 von Dirlammen kommend in Richtung Lauterbach. Im Kreisverkehr "Knöppsack" kam er aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei einer steilen Böschung kippte der PKW um und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfallfahrer konnte sich unverletzt aus seinem Auto befreien. Der Sachschaden beträgt 30.000 Euro.

