Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Jetski aus Garage gestohlen +++ Autoaufbrecher in Bierstadt zugange +++ Einbruch in Antiquitätenladen

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Jetski aus Garage gestohlen,

Wiesbaden, Äppelallee, 29.06.2021, 21.00 Uhr bis 30.06.2021, 07.40 Uhr,

(pl)Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch aus einer Garage in der Äppelallee zwei Jetski im Gesamtwert von über 17.000 Euro gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Garage, indem sie gewaltsam das Vorhängeschloss öffneten und ließen anschließend die beiden Wassermotorräder in der Farbe "Sunrise" mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

2. Einbruch in Antiquitätenladen,

Mainz-Kostheim, Hauptstraße, 28.06.2021, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Ein Antiquitätenladen in der Hauptstraße in Mainz-Kostheim wurde am Montag von Einbrechern heimgesucht. Der Einbruch ereignete sich zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Autoaufbrecher in Bierstadt zugange,

Wiesbaden-Bierstadt, 28.06.2021 bis 29.06.2021,

(pl)Zwischen Montag und Dienstag wurden in Wiesbaden-Bierstadt mindestens sieben geparkte Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. Die Täter verschafften sich in sechs Fällen auf bislang unbekannte Weise und einmal durch eine eingeschlagene Seitenscheibe Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen und ließen hieraus unter anderem Bargeld, private Unterlagen, ein Handyladekabel sowie ein Gesellschaftsspiel mitgehen. Die betroffenen Autos waren im Bereich Weimarer Straße, Nauroder Straße, Langfeldstraße sowie Königsberger Straße abgestellt. Der durch die Autoaufbrecher entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die aktuellen Fälle belegen erneut, dass es geradezu zum Einbruch einlädt, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein Auto ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden geöffnet. In den meisten Fällen entkommen die Täter unerkannt und hinterlassen oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

