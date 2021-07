Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzungen +++ 32-Jährige durch Schlag auf Gesäß sexuell belästigt +++ Autoaufbrecher in Biebrich zugange +++ Raser/ Poser- Kontrollen +++ Unfälle mit Verletzten

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung in der Wellritzstraße, Wiesbaden-Westend, Wellritzstraße, 04.07.2021, 13.10 Uhr,

(pl)Ein 31-jähriger Mann wurde am Sonntagmittag bei einer Auseinandersetzung in der Wellritzstraße verletzt. Der 31-Jährige hatte gegen 13.10 Uhr in der Wellritzstraße Alkohol konsumiert und währenddessen eine Getränkedose auf den Boden geworfen. Als er daraufhin von einem Mann aufgefordert wurde, die Dose in einen Mülleimer zu werfen, kam der 31-Jährige dieser Forderung jedoch nicht nach. In der Folge habe der Unbekannte drei weitere Männer zu sich gerufen, welche schließlich auf den Geschädigten eingeschlagen haben sollen. Nach dem Angriff seien die Männer dann in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Da der Geschädigte während der Auseinandersetzung eine Glasflasche zerbrochen hatte, erlitt er eine Schnittverletzung an der Hand. Eine ärztliche Behandlung wurde jedoch von ihm abgelehnt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. 32-Jährige durch Schlag auf Gesäß sexuell belästigt, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 02.07.2021, 23.30 Uhr bis 23.59 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hat eine 32-jährige Frau bei der Wiesbadener Polizei eine sexuelle Belästigung zur Anzeige gebracht, welche sich am Freitagabend in der Wiesbadener Innenstadt ereignet hat. Nach Angaben der Geschädigten sei sie am Freitag zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht die Schwalbacher Straße entlanggelaufen, als sie von einem hinter ihr laufenden Mann plötzlich einen Schlag mit der flachen Hand auf ihr Gesäß erhalten habe. Der Täter soll ca. 1,70-1,75 Meter groß, etwa 20-30 Jahre alt sowie dunkelhäutig gewesen sein und ein weißes T-Shirt, hellblaue Jeans sowie weiße Nike Schuhe mit rotem Emblem getragen haben. Wie bereits in einer Pressemitteilung berichtet, kam es auch am Samstagnachmittag in der Schwalbacher Straße zu einem Vorfall, bei welchem eine 16-jährige Jugendliche von einem bislang unbekannten männlichen Täter sexuell durch einen Schlag auf den Po belästigt worden ist. In diesem Fall wurde der Unbekannte als 30-40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und sehr dünn, mit einem Boxer Haarschnitt in hellbrauner Farbe sowie einen 3-Tage-Bart beschrieben. Getragen habe dieser Mann eine dunkelblaue Jacke sowie eine braune Camouflage-Hose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Geschlagen und mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Bärenstraße, 04.07.2021, 05.10 Uhr,

(pl)In der Bärenstraße wurde am frühen Sonntagmorgen ein 28-jähriger Mann von mehreren unbekannten Tätern angegriffen und mit Reizgas besprüht. Der Geschädigte hielt sich um kurz nach 05.00 Uhr im Bereich der Bärenstraße auf, als ihn plötzlich mehrere Personen geschlagen und Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben sollen. Der genaue Tathergang oder die Angreifer konnten durch den 28-Jährigen nicht näher beschrieben werden. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

4. Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern, Wiesbaden-Biebrich, Klagenfurter Ring, 04.07.2021, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag kam es im Klagenfurter Ring in Biebrich zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Fahrradfahrer und einem 44-jährigen Autofahrer. Nach Angaben des Autofahrers habe er gegen 00.30 Uhr auf der Suche nach einem Parkplatz mit seinen Pkw auf der Straße gewendet, woraufhin der Fahrradfahrer auf aggressive Weise an ihn herangetreten sei. Im weiteren Verlauf sei es dann zu Handgreiflichkeiten gekommen, bei welchen der 44-Jährige einen Tritt sowie einen Schlag von dem Radfahrer abbekommen habe. Darüber hinaus soll bei der Auseinandersetzung auch das T-Shirt und das Handy des Autofahrers beschädigt worden sein. Der Fahrradfahrer, welcher mit einem roten, alten Fahrrad unterwegs gewesen sein soll, wurde als etwa 25-28 Jahre alt, ca. 2,00 Meter groß, etwas dicker, mit hellen blonden Haaren sowie auffälliger "Vokuhila" Frisur (vorne kurz, hinten lang) beschrieben. Getragen habe er ein weißes T-Shirt, blaue Jeans sowie Sneakers. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. 55-Jähriger greift Passantinnen an,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, 04.07.2021, 07.55 Uhr,

(pl)Ein 55-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen im Bereich der Parkanlage "Warmer Damm" in der Wilhelmstraße zwei Frauen angegriffen. Gegen 07.55 Uhr soll der 55-Jährige zunächst augenscheinlich völlig grundlos versucht haben, eine mit ihrem Hund am Teich stehende Frau zu schlagen und zu treten. Hierbei habe er diese jedoch verfehlt. Als dann eine 65-jährige Frau den aggressiven Mann ansprach, sei auch sie von diesem angegriffen und gegen den Arm geschlagen worden. Darüber hinaus habe der Angreifer auch versucht, die 65-Jährige und ihren Hund zu treten. Da sich der Mann auch bei der Kontrolle durch die zwischenzeitlich verständigten Polizisten äußerst verhaltensauffällig zeigte, wurde er zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Klinik überstellt und dort stationär aufgenommen.

6. Solaranlage aus Kleingarten gestohlen, Mainz-Kastel, Am Gleisdreieck, 03.07.2021, 23.00 Uhr bis 04.07.2021, 17.00 Uhr,

(pl)Aus einem Kleingarten im Bereich der Straße "Am Gleisdreieck" in Mainz-Kastel haben Diebe zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag eine Solaranlage gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gartengrundstück und entwendeten die komplette Solaranlage inklusive der Verkabelung und Batterien im Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

7. Autoaufbrecher in Biebrich zugange,

Wiesbaden-Biebrich, 02.07.2021 bis 04.07.2021,

(pl)Am Wochenende wurden in Wiesbaden-Biebrich mindestens drei geparkte Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. In der Gibber Straße haben die Täter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag Werkzeuge im Gesamtwert von rund 1.700 Euro von der Ladefläche eines Pritschenwagens gestohlen. Die Unbekannten brachen das Schloss der auf der Ladefläche befindlichen Metallbox auf und schnappten sich die beiden hierin befindlichen Arbeitsmaschinen. Darüber hinaus ließen sie noch ein weiteres Arbeitsgerät mitgehen, welches mittels Spanngurten auf der Ladefläche gesichert war. Am Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass sich Autoaufbrecher Zugang zum Innenraum eines in der Erich-Ollenhauer-Straße geparkten Ford verschafft und diesen durchsucht hatten. Offensichtlich ergriffen sie jedoch die Flucht, ohne was entwendet zu haben. Das dritte Mal schlugen die Täter am Sonntag zwischen 17.20 Uhr und 17.50 Uhr in der Lindenstraße zu und entwendeten aus dem Innenraum eines dort abgestellten BMW verschiedene Gegenstände sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Raser/Poser- Kontrollen,

Wiesbaden, 04.07.2021,

(pl)Am Sonntag hat die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen bezüglich der Thematik "Raser / Poser" durchgeführt. Die Maßnahmen bestanden aus uniformierten Standkontrollen sowie einer zivilen Komponente. Zu Beginn der Maßnahme wurde eine Kontrollstelle in der Schwalbacher Straße eingerichtet, da die Wetterlage sehr regnerisch und wechselhaft war. Am Ende der Maßnahmen klarte das Wetter auf und es wurde nun die zweite Kontrollstelle in der Rheingaustraße an der Ecke zur Straße "Am Parkfeld" betrieben. Die zivilen Streifen waren rund um die Reduit in Mainz-Kastel unterwegs. Insgesamt wurden 41 Fahrzeuge und 50 Personen genau unter die Lupe genommen. Rund ein Dutzend Ordnungswidrigkeitsanzeigen mussten gefertigt werden, bei sieben Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen.

In der Schwalbacher Straße konnte ein driftendes und stark beschleunigendes Quad festgestellt werden. Dieses driftete mit ausbrechendem Fahrzeugheck aus der Dotzheimer Straße kommend in die Schwalbacher Straße und beschleunigte im Anschluss massiv in Fahrtrichtung Michelsberg. Das Quad konnte eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Nachfahrt wurde beobachtet, wie das Quad wendete und über die Busspur weitere Verkehrsteilnehmer überholte, um schneller voranzukommen. Nach erfolgtem Anhalten und Vorhalt äußerte sich der Fahrzeugführer uneinsichtig. Die Weiterfahrt wurde untersagt, indem der Fahrzeugschlüssel bis zum Folgetag zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sichergestellt wurde. Weiterhin wurde der Kontrollstelle ein Pkw zugeführt, dessen Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, da ihm diese wegen einer Verkehrsunfallflucht entzogen worden war. An der Reduit konnte durch eine Zivilstreife ein Poser beobachtet werden, wie dieser aus Richtung Kransand kommend stark beschleunigte, den dortigen Schotterparkplatz befuhr und auf dem Schotter driftete. Dies alles vor dem dortigen "Publikum", welches sich an dieser Stelle als Fußgänger aufhielt. Nach dem Drift beschleunigte er auf der Rampe zum Hochkreisel massiv. Auch sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sichergestellt.

9. 90-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt, Wiesbaden- Schierstein, 04.07.2021, 13.30 Uhr,

(pl)Auf dem kombinierten Rad- und Fußgängerweg zwischen Walluf und Schierstein sind am Sonntagnachmittag ein 90 Jahre alter Mann und eine 57 Jahre alte Frau mit ihren Pedelecs zusammengestoßen. Die beiden radelnden Personen fuhren gegen 13.30 Uhr seitlich versetzt von Walluf kommend den Weg in Richtung Schierstein entlang, als sie sich berührten und hierdurch zu Fall kamen. Der bei dem Unfall schwer verletzte 90-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

10. Unfall beim Wenden - Motorrollerfahrer und Sozia bei Unfall verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, 03.07.2021, 11.40 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in der Erich-Ollenhauer-Straße in Biebrich wurden am Samstagvormittag ein 46-jähriger Motorrollerfahrer und dessen 42-jährige Sozia verletzt. Eine 81-jährige Autofahrerin war gegen 11.40 Uhr mit ihrem VW Polo von der Schiersteiner Straße kommend auf der Erich-Ollenhauer-Straße unterwegs. Als die 81-Jährige dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine freie Parklücke entdeckte, wollte sie auf der Fahrbahn wenden. Hierbei übersah sie offensichtlich den entgegenkommenden Motorrollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 46-jährige Fahrer und dessen 42-jährige Sozia mussten aufgrund ihrer Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

11. Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und Verletzten, Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, 03.07.2021, 13.20 Uhr,

(pl)In der Kasteler Straße in Biebrich kam es am Samstagmittag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und fünf verletzten Personen. Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Fiat Ducato von der Mainzer Straße kommend die Kasteler Straße in Richtung Äppelallee entlang. Als die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge, ein BMW und ein Renault, verkehrsbedingt abbremsen mussten, fuhr der 29-Jährige mit seinem Fiat Ducato auf den Renault Clio auf, wodurch dieser auch noch auf den vorausfahrenden BMW geschoben wurde. Die 34-jährige Fahrerin des Renault Clio und die beiden im Fahrzeug sitzenden 3 und 9 Jahre alten Kinder mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 29-jährige Unfallverursacher und der 36-jährige BMW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

