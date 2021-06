Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auf haltenden Pkw aufgefahren ++ Zeugen gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

Auf haltenden Pkw aufgefahren

Osterholz-Scharmbeck. Eine 50-jähriger Fahrerin eines Skoda musste am Montagmorgen an einer Ampelanlage in der Schwaneweder Straße, Ecke "Am Pumpelberg" verkehrsbedingt halten. Eine 46-Jährige in einem Opel hatte die Situation offenbar übersehen und fuhr auf den Skoda auf. Die 50-Jährige und ihre 14-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro.

Zeugen gesucht

Lilienthal. Die Polizei bittet im Zusammenhang mit einem unklaren Vorfall im Jan-Reiners-Weg um Zeugenhinweise. Demnach soll am Montagvormittag ein weißer Hund mit braunen Flecken im Beisein seines 52-jährigen Besitzers möglicherweise eine 22-jährige Frau plötzlich angegriffen haben. Zur Aufklärung, ob ein Angriff des Hundes stattgefunden hat und was genau passierte, sucht die Polizei Lilienthal nun Zeugen des Geschehens und bittet unter 04298/465660 um Kontaktaufnahme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell