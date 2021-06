Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand eines Mehrfamilienhauses ++ Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt ++ Fahrzeuggespann Böschung hinabgestürzt ++ Radfahrer übersehen ++

Landkreis Verden (ots)

Brand eines Mehrfamilienhauses

Blender/Intschede. Einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr löste am Dienstagmorgen der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Aue" aus. Sämtliche anwesende Bewohner hatten das Gebäude, dessen Dachstuhl in Flammen stand, eigenständig verlassen können. Feuerwehkräfte retteten jedoch einen Hund und eine Katze aus einer der Wohnungen des Hauses. Verletzt hatte sich nach ersten Erkenntnissen niemand.

Im noch andauernden Einsatz sind insgesamt rund 100 Kräfte der umliegenden Feuerwehren aus Intschede, Thedinghausen, Morsum, Blender, Wulmstorf, Einste/Holtum Marsch, Donnerstedt sowie die Drehleitern aus Achim und Verden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. Während die Brandursache derzeit noch unbekannt ist, hat die Polizei Achim die Ermittlungen bereits am Morgen aufgenommen. Ein gefahrenloses Betreten des Brandortes und weitergehende Ermittlungen sind jedoch erst nach vollständigem Ablöschen des Feuers möglich.

Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Achim. In einen Unfall in der Uesener Feldstraße waren am Montagmittag vier Fahrzeuge verwickelt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 67-jährige Fahrerin eines BMW eine rotzeigende Ampel an der Kreuzung der Kreisstraße (K) 23 und Auffahrt zur Autobahn 27 übersehen. Als die 67-Jährige entgegen des Rotlichtes der Ampel geradeaus in Richtung Bassen fuhr, prallte sie mit einem Hyundai eines 78-Jährigen zusammen, der die Kreuzung gerade in Richtung der Autobahnauffahrt querte. Die 74-jährige Beifahrerin im Hyundai verletzte sich beim dem Zusammenstoß leicht. Währenddessen wollte eine 69-jährige in einem VW von der K 23 nach links auf die Uesener Feldstraße fahren und musste aufgrund des Geschehens abbremsen. Ein 33 in einem weiteren VW bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den VW vor ihm auf.

Fahrzeuggespann Böschung hinabgestürzt

Ottersberg. Ein 75-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger kam am Montagnachmittag aus unklarer Ursache von der Fahrbahn der Straße "Allerdorf (Landesstraße 155) ab und kippte mit dem Fahrzeuggespann eine über zwei Meter tiefe Böschung hinunter. Am Fahrbahnrand stehende Bäume verhinderten nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise, dass der Traktor in einen mit Wasser gefüllten Seitengraben stürzte. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro. Bei dem Unfall zog sich der 75-Jährige leichte Verletzungen zu. Nach Angaben von Zeugen seien mehrere Fahrzeuge zuvor an der Unfallstelle vorbeigefahren, ohne Hilfe zu leisten.

Radfahrer übersehen

Achim. Ein 57-jähriger Fahrer eines VW übersah am Montagnachmittag einen 27-Jährigen auf einem Fahrrad, als er von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Obernstraße einfahren wollte. Der Radfahrer war gerade auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs und stürzte bei dem folgenden Zusammenstoß mit dem VW. Mit leichten Verletzungen brachten Rettungskräfte den 27-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 3.600 Euro.

