Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 11.02.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 10.02.2021, im Zeitraum zwischen 08.45 Uhr und 15.00 Uhr, stieß ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, gegen das Fahrzeug des Geschädigten, welches in der Feldstraße in Seesen abgestellt war. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde dabei erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10000,00 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

(Wie)

