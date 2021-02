Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 09.02.2021

Goslar (ots)

Pkw touchiert Fußgängerin und fährt weiter

Am Mo., 08.02.2021, 12.30 Uhr, ging eine junge Frau aus Wolfshagen auf der Straße Im Tölletal, ortseinwärts. Als von hinten dann ein Kleinlieferwagen an ihr vorbeifuhr, streifte er sie, wodurch sie leicht verletzt wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt fort, allerdings konnte sie sich das Autokennzeichen merken. Die Polizei Langelsheim hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall mit Schneepflug

Am Mo., 08.02.2021, 15.30 Uhr, stieß ein Räumfahrzeug in der Schulstraße in Astfeld gegen einen geparkten Pkw Mercedes. Da das Räumschild den Pkw vorn erfasste, entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca 7000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

