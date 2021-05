Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ 10.000 Euro Schaden ++ Folgenreicher Unfall am Stauende ++ Einbruch an der Settenbecker Straße ++ Nötigung am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

10.000 Euro Schaden

Achim. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Uesener Feldstraße entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 80-jähriger Fahrer eines VW aufgrund einer rotzeigenden Ampelanlage abgebremst haben. Ein dahinterfahrender 46-jähriger Fahrer eines weiteren VW fuhr aus unbekannten Gründen auf den VW des 80-Jährigen auf. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Folgenreicher Unfall am Stauende

Oyten/A1. Trotz eines Sachschadens von fast 100.000 Euro ist ein Unfall an einem Stauende auf der A1 am Wochenende noch glimpflich ausgegangen. Ein 81-Jähriger fuhr mit einem Wohnmobil am Sonntagmittag in Fahrtrichtung Hamburg nach ersten Erkenntnissen scheinbar ungebremst auf ein Stauende auf. Hierbei fuhr er aus unklarer Ursache zwischen den Fahrzeugen des rechten und des mittleren Fahrstreifens hindurch, dabei touchierte er insgesamt elf Fahrzeuge. Die 74-jährige Beifahrerin des 81-Jährigen und eine 35-jährige Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die 74-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, die 36-Jährige wurde vor Ort behandelt. Darüber hinaus waren fünf Fahrzeuge und ein Anhänger nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Maßnahmen am Unfallort kam es zu mehreren Kilometern Stau, was zu länger andauernden Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch an der Settenbecker Straße

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Settenbecker Straße ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und hebelten eine Tür auf. Anschließend flüchteten sie ohne Beute, hinterließen jedoch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Umstände machen können, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei gebeten.

Nötigung am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Osterholz-Scharmbeck. Die Polizei Osterholz sucht nach möglichen Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntagnachmittag vor dem Bahnhof an der Ladestraße zugetragen haben soll. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war hier gegen 17:45 Uhr ein weißer Mercedes unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam dieser von der Fahrbahn ab, sodass eine Fußgängerin nahe der Bushaltestelle zur Seite springen musste, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Frau blieb letztlich unverletzt. Die daraufhin alarmierte Polizei Osterholz stoppte den gemeldeten Pkw kurze Zeit später. Mögliche weitere Zeugen, die den Vorfall ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell