Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 29.05.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Ausweichmanöver ging schief

Langwedel. Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Straße "Wurthdamm" zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Eine 54jährige Langwedelerin wich mit ihrem Porsche Geländewagen einem Reh aus, welches die Fahrbahn querte. Der SUV kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 5.600,- EUR.

Zwei Fahrzeuge beschädigt und unerlaubt entfernt

Verden. Am Freitag kam es in der Mittagszeit zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Verden noch Zeugen sucht. Eine derzeit unbekannte Fahrerin eines silbergrauen Pkw parkte auf dem Parkplatz der Verdener Tafel in der Husarenstraße rückwärts aus, touchierte erst einen neben ihr geparkten VW Touran und stieß dann gegen die Stoßstange eines gegenüber geparkten Opel. Trotz der entstandenen Schäden, nicht zuletzt auch am eigenen Auto, setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort. Hinweise dazu nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

Fußgänger angefahren und geflüchtet

Verden. Am Freitag gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Unfall im Fußgängerbereich der Ostertorstraße im Einmündungsbereich der Marienstraße. Ein 28jähriger Fußgänger überquerte dort den Einmündungsbereich in Richtung Holzmarkt, als aus der Marienstraße ein dunkler Pkw kam. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert, wobei er nicht unerheblich verletzt wurde. Das Fahrzeug fuhr einfach davon, ohne dass etwas zu Kennzeichen, Typ oder Fahrer gesagt werden kann. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei Verden unter 04231/8060 anzurufen.

Abgelenkt und aufgefahren

Dörverden. Zu einem Auffahrunfall kam es auf der Bundesstraße 215 in Stedebergen am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr. Die 24jährige Fahrerin eines Fiat war vermutlich abgelenkt, als in Höhe "Weiddor" vor ihr ein Pkw wegen eines links abbiegenden Transporters abbremsen musste. Die junge Bremerin fuhr auf den Ford Galaxy auf, wobei an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand, den die Polizei Verden auf 8.500,- EUR schätzt. Der 54jährige Eystruper klagte zudem über Rückenschmerzen, so dass gegen die Fahranfängerin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der Pkw der jungen Frau war aufgrund des Frontschadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Radfahrer schwerverletzt

Verden. An der Einmündung der Max-Planck-Straße zum Berliner Ring kam es am frühen Freitagabend erneut zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 46jährige Verdenerin wollte mit ihrem Pkw Seat nach rechts in Richtung Stadion abbiegen und beachtete dabei nicht das unbedingte Haltgebot durch das dortige Stopp-Zeichen. So übersah sie auch den 28jährigen Fahrradfahrer, der aus Richtung Eitze kommend den Radweg am Berliner Ring befuhr. Das Fahrrad wurde vom Pkw frontal erfasst und der Radfahrer stürzte zu Boden, wobei er sich schwerste Kopfverletzungen zuzog, die mit einem Fahrradhelm sicherlich hätten vermieden werden können. So musste der Mann vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Aufklärung wären weitere Zeugenhinweise dienlich, die die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegennimmt.

Bereich PK Achim

Verkehrsunfallflucht am Achimer Krankenhaus

Achim. Am Freitagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit einem VW Passat, der auf dem Parkplatz der Achimer Aller-Weser-Klinik abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, den die Polizei Achim auf ca. 1000,- EUR schätzt. Zu dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren werden mögliche Zeugen gebeten, sich dort unter 04202/9960 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Achim. Am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der Bremer Staße in Höhe der Einmündung "Auf den Mehren" ein Verkehrsunfall. Ein 62jähriger aus Bremen wollte mit seinem Lkw aus Uphusen kommend nach links in die Straße "Auf den Mehren" abbiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 53jährigen Rollerfahrer aus Achim. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Lkw-Brand in Achim

Achim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Nacht zum Samstag die Plane eines Lkw in Brand, welcher auf einem Parkplatz an der Gaswerkstraße parkte. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr Achim abgelöscht werden, so dass ein Übergreifen der Flammen auf den Lkw verhindert wurde. Die Polizei ermittelt, da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Anhänger zu voll beladen

Verden. Etwas zu gut meinte es ein 38jähriger Transporterfahrer, als er seinen Anhänger mit zwei Mitteklassefahrzeugen beladen hat, um sie über die A 27 fahrend ins benachbarte Ausland auszuführen. Ein Blick in den Fahrzeugschein hätte ihm zumindest den Ärger mit der Autobahnpolizei Langwedel erspart, die eine Wägung veranlasste. Eine Überprüfung auf der Fahrzeugwaage ergab, dass sein Anhänger rund eine Tonne zu schwer beladen war. Statt der erlaubten 3400 kg, brachte sein Anhänger 4420 kg auf die Waage. Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens musste er sofort einen Betrag von 860 Euro entrichten und eines der Fahrzeuge abladen.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Achim. Weil eine 50jährige Fahrerin eines Renaults aus Emsbüren ein Stauende zu spät erkannte, kam es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall im Bremer Kreuz. Eine 49jährige Bremerin beabsichtigte im Bremer Kreuz von der A 27 auf die A 1 zu wechseln. Da es in diesem Bereich zu Staubildung kam, verlangsamte sie ihr Fahrzeug. Die Verursacherin erkannte den Stau zu spät und fuhr auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Die Bremerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro.

Bereich Osterholz

Keine relevanten Meldungen

