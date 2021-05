Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher auf frischer Tat gefasst ++ Einbruchsversuch ++ Unfallverursacher gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Ritterhude. Ein 65-jähriger Einbrecher wurde am Donnerstagmorgen in der Brahmsstraße vom 59-jährigen Eigentümer des betroffenen Einfamilienhauses auf frischer Tat gefasst und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 65-Jährige hatte nach ersten Ermittlungen zuvor ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und dort Schränke nach geeigneter Beute durchsucht. Der Eigentümer überraschte den Eindringling und hielt ihn fest. Der Einbrecher soll den 59-Jährigen dabei versucht haben, anzugreifen. Nur durch die beherzte Reaktion des 59-Jährigen misslang der Angriff und er verletzte sich bei dem folgenden Gerangel glücklicherweise nur leicht. Der 65-jährige Täter blieb unverletzt und wurde kurz darauf an die Polizei übergeben, die ihn vorläufig festnahm- Mangels Haftgründen wurde er jedoch am Freitag aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Tageswohnungseinbruchs sowie die Auswertung aller am Tatort gesicherten Spuren dauern derzeit an.

Einbruchsversuch

Lilienthal. An einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße entdeckte eine 57-jährige Mitarbeiterin am Donnerstagmorgen Beschädigungen an einem Fensterflügel. Unbekannte Täter hatten im Zeitraum seit mutmaßlich November 2020 versucht, das Fenster aufzuhebeln. Aus unklarer Ursache ließen sie von der Tat jedoch ab und flüchteten. Der Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Polizei Osterholz bittet unter 04791/3070 nun um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nähe der Bäckereifiliale in jüngster Vergangenheit oder bereits vor einiger Zeit verdächtige Umstände wahrgenommen?

Unfallverursacher gesucht

Worpswede. Die Polizei Worpswede sucht nach einem flüchtigen Unfallverursacher, der am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr im Udo-Peters-Weg einen BMW einer 75-Jährigen beschädigt hat und seine Personalien nicht angegeben hatte. Die 75-Jährige hatte den BMW am Fahrbahnrand abgestellt und später einen Schaden von 2.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite festgestellt. Mögliche Zeugen oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter 04792/956790 mit der Polizei Worpswede in Verbindung zu setzen.

