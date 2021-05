Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raub: Polizei fahndet nach Tätern

Verden. (ots)

Nachdem zwei unbekannte Täter am Abend des 01.03.2021 (ein Montag) versucht hatten, Geld von einem Getränkemarkt in der Straße "Im Ohrt" zu erlangen (wir berichteten), wendet sich die Polizei nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Damals hatte einer der Täter nach bisherigen Ermittlungen vor dem Markt gewartet und der zweite Täter den Markt betreten, wo er eine Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Er hatte dabei ein Messer in der Hand gehalten. Nachdem die Kassiererin dennoch die Herausgabe von Bargeld verweigert hatte, flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Nun wenden sich Polizei und Staatsanwaltschaft Verden mit Kameraaufnahmen aus dem Markt an die Bevölkerung, die den Täter zeigen, der mit einem Messer vor der Kassiererin gestanden hatte. Das Amtsgericht Verden hat den Beschluss zur Fahndung auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen, da bisher keine Spur zur Ermittlung der Täter geführt hatte. Beschrieben wird der abgebildete Täter als etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe mit weißen Details an der Sohle, eine dunklere rote Kapuzenjacke, schwarze Sturmhaube und farbige Handschuhe. Der zweite Täter, der vor dem Markt wartete, soll 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe eine braun/orangefarbene Jacke, dunkle Schuhe, Handschuhe und eine Maskierung getragen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

