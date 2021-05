Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pkw durch Verkehrsschild beschädigt

Achim (ots)

Einem Verkehrsschild, das aus unklarer Ursache auf der Fahrbahn der Bollener Landstraße lag, wich ein 20-Jähriger Fahrer eines Mazda am Mittwochnachmittag aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Durch starken Wind wehte das Verkehrszeichen nach ersten Erkenntnissen hoch und beschädigte dabei einen Baum und den Pkw des 20-Jährigen. Der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro. Verletzungen zog sich der junge Mann glücklicherweise nicht zu. In dem Bereich sind diverse Verkehrsschilder temporär aufgestellt. Mehrere waren zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr in ihrer Halterung. Der Ursache gehen die Beamten/-innen der Polizei Achim derzeit nach. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

