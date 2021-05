Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrer/-in eines roten Pkw nach Unfall gesucht ++ Vier Fahrzeuge nach Verkehrsunfall beschädigt ++ Vorfahrt missachtet - Pkw übersehen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Fahrer/-in eines roten Pkw nach Unfall gesucht

Schwanewede. Am späten Mittwochvormittag kam es im Heidkamp, Ecke Herderstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem roten Pkw, dessen Fahrzeugführer bisher unbekannt ist. Der Linienbus soll nach Angaben der 52-jährigen Busfahrerin in Richtung Meyenburg gefahren sein, als ein roter Pkw von links aus der Herderstraße in die Heidkamp einbog und mit dem Bus zusammenprallte. Anschließend fuhr der Fahrer oder die Fahrerin jedoch davon, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte/-r nachzukommen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Der/die unbekannte Fahrer/-in oder Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter 04791/3070 bei der Polizei in Osterholz zu melden.

Vier Fahrzeuge nach Verkehrsunfall beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Straße Feldhorst wurden insgesamt vier Pkw zum Teil stark beschädigt und zwei Personen leicht verletzt. Ein 50-jähriger Fahrer eines VW scherte in Fahrtrichtung Osterholz zum Überholen eines Lkw aus, übersah dabei jedoch scheinbar einen entgegenkommenden BMW einer 66-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten aufeinander und der BMW geriet ins Schleudern. Anschließend stieß er mit einem 54-Jährigen in einem Seat zusammen, der hinter dem VW und einem Ford fuhr und auch in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs war. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Brundorf und Eggestedt waren vor Ort ebenfalls im Einsatz. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch in einem fünfstelligen Bereich liegen.

Durch das Unfallgeschehen schleuderten außerdem Fahrzeugteile umher, die an einem Ford einer 30-Jährigen weiteren Sachschaden verursachten. Die 30-Jährige fuhr zuvor direkt hinter dem VW und vor dem Seat, wurde aber glücklicherweise nicht in das direkte Unfallgeschehen verwickelt.

Vorfahrt missachtet - Pkw übersehen

Osterholz-Scharmbeck. Ein 53-jähriger Fahrer eines Hyundai übersah am Mittwochmittag einen Opel einer 41-Jährigen, als er von der Pennigbütteler Straße nach links in die Straße "Im Dorfe" einbog. Die 41-Jährige war auf der Straße "Im Dorfe" unterwegs und hätte Vorfahrt gehabt. Bei dem folgenden Aufprall der beiden Fahrzeuge verletzten sich die 41-Jährige und ihre 5-jährige Tochter, die ebenfalls im Pkw saß, leicht. Beide Pkw mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit 14.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell