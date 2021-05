Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher schlagen in Siegen zu - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Wochenende haben Einbrecher in Siegen gleich mehrfach zugeschlagen.

Am Sonntag (09.05.2021) drangen unbekannte Täter zwischen 11:30 Uhr und 19:45 Uhr in eine Kirche in der Straße "Am Wurmberg" in Siegen-Trupbach ein. Sie brachen die Scharniere aus der Tür und gelangten dadurch ins Gebäude. Ein Tresor ohne Bargeld, ein Laptop sowie eine Kamera wurden entwendet. Anschließend setzten die Unbekannten die Türscharniere wieder ein.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10.05.2021) stiegen unbekannte Täter in eine Wohnung im Mittelweg in Siegen-Eiserfeld ein. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Einbrecher ein geöffnetes Küchenfenster. Sie entwendeten eine hochwertige Uhr.

In beiden Fällen ermittelt die Siegener Kriminalpolizei. Die Beamten bitten um Hinweise unter der 0271/7099-0.

