POL-SI: Graffiti-Schmierereien - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Burbach-Holzhausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.05.2021, ca. 04:00 Uhr) ist es an mehreren Objekten im Ortszentrum von Holzhausen zu Graffiti-Schmiereien gekommen. Aufgrund erster Erkenntnisse sind mindestens drei Personen durch den Ort gezogen und haben eine Eingangstür eines Einkaufsmarktes, zwei Reklametafeln, ein Bushaltestellenhäuschen, eine Mauer sowie ein Verkehrszeichen besprüht. Auf allen Objekten wurde mit pinker bzw. grüner Sprühfarbe die Zahl "57" aufgebracht. Die Kriminalpolizei in Siegen (KK 4) ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 erreichbar.

