Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei warnt vor Schockanrufen - Betrüger erbeuten fünfstelligen Bargeldbetrag ++ Fahrt gestoppt ++ Radfahrerin übersehen ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei warnt vor Schockanrufen - Betrüger erbeuten fünfstelligen Bargeldbetrag

Blender. Betrüger setzten eine 75-Jährige am Dienstagmorgen für rund eineinhalb Stunden derart unter Druck, dass sie aus Sorge um einen Angehörigen am Ende eine fünfstellige Bargeldsumme herausgab. Der Anrufer hatte sich als Arzt ausgegeben und berichtet, dass der Sohn der Frau angeblich im Sterben liege. Mit einer perfiden Masche versetzen Täter ihre Opfer am Telefon in große Sorge. Nur mithilfe von Medikamenten, für die eine Zahlung im fünfstelligen Bereich notwendig wäre, könne der Tod in diesem Fall verhindert werden. Später riefen die Täter ein Taxi zur Anschrift der Frau, dass sie zu einer Bank nach Verden zur Bargeldabhebung und wieder zurückbrachte. An ihrer Wohnanschrift im Ortskern überreichte sie gegen 11:00 Uhr morgens einem unbekannten Abholer diese Bargeldsumme. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur und schwarzen, längeren Haaren beschrieben. Er trug dunkle Bekleidung und einen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei Verden sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können oder verdächtige Beobachtungen in Verden oder Blender gemacht haben. Hinweise werden unter 04231/8060 entgegengenommen.

Fahrt gestoppt

Verden. Ein 33-Jähriger musste seine Fahrt mit einem Ford am Dienstagnachmittag in der Lindhooper Straße beenden, weil er offenbar unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Beamte der Polizei Verden kontrollierten den Mann, führten Vortests durch und gewannen den Verdacht, dass der 33-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Radfahrerin übersehen

Verden. Ein 36-jährige Radfahrerin musste nach einem Zusammenstoß mit einem Ford am Dienstagvormittag von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 72-jährige Fahrer des Ford wollte vom Andreaswall nach rechts in die Grüne Straße einbiegen und übersah dabei die entgegenkommende 36-Jährige auf ihrem Rad. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell