Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht ++ Pkw übersehen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Pkw übersehen

Vollersode. Nach einem Verkehrsunfall in der Friedensheimer Straße mussten am Dienstagmorgen zwei Frauen im Alter von 18 und 77 Jahren mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 77-Jährige war zuvor mit einem Opel von der Straße "Depensegen" nach links auf die Friedensheimer Straße abgebogen und hatte dabei die 18-jährige Fahrerin eines BMW übersehen, die bevorrechtigt war und gerade in Richtung Vollersode fuhr. Nachdem die Pkw aufeinanderprallten, rollte der Opel nach etwa 200 Metern in einen Seitengraben. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro beziffert.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Osterholz-Scharmbeck. Ein 35-jähriger Fahrer eines VW kam am Dienstagabend in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn der Straße "Unter den Linden" ab und prallte gegen einen Baum. Ein beginnender Brand im Motorraum konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Pennigbüttel abgelöscht werden. Anschließend musste der VW abgeschleppt werden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei Osterholz fest, dass der 35-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

