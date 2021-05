Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Schwanewede - Brand eines Wohnwagens: Am Sonntagabend gerät auf dem Pendlerparkplatz am Habichthorster Weg ein Wohnwagen in Brand. Die Feuerwehr kann den Wohnwagen löschen, jedoch wird dieser durch das Feuer vollständig zerstört. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 04209918650 oder 047913070 zu melden.

Osterholz-Scharmbeck - Zahlreiche Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkungen: Zivile Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz wurden am Nachmittag des Pfingstsonntag im Rahmen der Streife auf einen Verstoß gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen der Corona-Verordnungen aufmerksam. In der Drosselstraße stellten zwei Beamte eine Ansammlung von rund 25 Männern fest, die sich ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz draußen aufhielten. Mit Unterstützung weiterer Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Osterholz sollten Kontrollen der Männer erfolgen, um die festgestellten Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. Einige der Männer versuchten jedoch zu flüchten, als sie die Streifenwagen sahen oder beleidigten die eingesetzten Beamten. In zwei Fällen kam es sogar zu einem Gerangel, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Auf die zwei Angreifer im Alter von 20 und 24 Jahren aus der Gruppe kommen nun Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu. Erst durch Hinzuziehung weiterer Streifenwagen aus umliegenden Polizeiinspektionen und der Polizei Bremen konnte die Situation beruhigt und die Personalien sämtlicher Personen festgestellt werden. Personen, die in der Drosselstraße nicht wohnhaft waren, erhielten Platzverweise. Um weitere Verstöße zu verhindern und die Platzverweise durchzusetzen, zeigte die Polizei mit fast 30 Kräften noch bis in die späten Abendstunden hinein Präsenz im Stadtgebiet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

