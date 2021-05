Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkeise Osterholz und Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unter Drogen gefahren

Verden. Am Donnerstagmittag stoppten Beamte der Polizei Verden auf der Lindhooper Straße einen 33-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und es folgten eine Blutentnahme und eine Anzeige. Der 33-Jährige hat nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

25-Jähriger bei Unfall verletzt

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Verdener Straße (K14) wurde am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer verletzt. Der junge Mann befuhr die K14 aus Wahnebergen kommend in Richtung B215, als er in der Linkskurve in Höhe des Rastplatzes nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrszeichen überfuhr und ungebremst gegen einen Baum fuhr. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Am BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Einbruch in Wohnung

Ottersberg. In eine Wohnung am Alten Weg sind am Mittwoch im Zeitraum zwischen 10 bis 13 Uhr unbekannte Täter eingebrochen. Sie öffneten auf unbekannte Weise ein Fenster und gelangten so in die Wohnung, wo sie Bargeld und Schmuck fanden. Mit der Beute flohen sie letztlich unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Ladendieb greift an

Lilienthal. Ein ertappter Ladendieb wurde am Donnerstag kurz vor 19 Uhr erst gegenüber den Mitarbeitern des Verbrauchermarktes an der Falkenberger Landstraße und danach gegenüber den alarmierten Polizeibeamten renitent. Der 41-jährige Bremer hatte im Markt zunächst mehrere Flaschen Spirituosen entwenden wollen, wurde aber von einem Angestellten beobachtet und gestellt. Die Polizei wurde daraufhin eigentlich nur zur Feststellung der Personalien des Mannes hinzugerufen. Der 41-Jährige zeigte sich anfangs friedlich und kooperativ, bis er plötzlich und unvermittelt im Markt einen Gummihammer ergriff, um damit nach einem Angestellten zu schlagen. Letztlich streifte er den Mitarbeiter nur, sodass dieser unverletzt blieb. Anschließend ergriff der 41-Jährige die Flucht. Außerhalb des Marktes traf der Mann auf die mittlerweile eingetroffenen Beamten der Polizeistation Lilienthal. Diese brachten den Angreifer zu Boden, fesselten ihn und brachten ihn zur Wache, wo eine Blutentnahme beim offenbar alkoholisierten Mann durchgeführt wurde. Da gegen ihn zudem ein offener Haftbefehl bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Auffahrunfall fordert Verletzten

Schwanewede. Ein Verkehrsunfall auf der Blumenthaler Straße (L134) forderte am Donnerstag gegen 8:45 Uhr eine verletzte Person. Ein 23-jähriger Seat-Fahrer befuhr die L134 in Richtung Bremen. Als er abbremste, um abzubiegen, übersah dies eine nachfolgende 43-jährige Fahrerin eines Nissan. Die Frau fuhr auf und verursachte so an beiden Autos ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Außerdem wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Gegen die Frau leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Wer sah den grünen Lkw?

Schwanewede. Erheblicher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 11:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Aldi-Parkplatz am Ritterkamp. Ein unbekannter grüner Lkw rammte beim Rangieren einen hier geparkten Renault, an dem dadurch ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Anschließend fuhr der Lkw-Fahrer, der den Unfall vermutlich gar nicht bemerkt hatte, davon. Der Unfallfahrer sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 bei der Polizeistation Schwanewede zu melden.

Frau schwer verletzt

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Falkenberger Landstraße (L133) wurde am Donnerstag gegen 19 Uhr eine 44-jährige Frau schwer verletzt. Ein 48-jähriger VW-Fahrer hatte hier zunächst gebremst, da er einer zuvor alleinbeteiligt gestürzten Radfahrern helfen wollte. Die nachfolgende 44-jährige Skoda-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf, dabei erlitt die auffahrende Frau selbst schwere Verletzungen. Beide Autos wurden zudem so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Eine 48-jährige Mitfahrerin im VW erlitt leichte Verletzungen. Neben Polizei, Rettungs- und Abschleppdienst halfen diverse Feuerwehrleute der Feuerwehr Lilienthal am Unfallort bei den Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten. Die gestürzte Radfahrerin hat keine gravierenden Blessuren davongetragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell