POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz

Landkreis Verden

Dörverden

Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zu Sonntag wurde während einer Verkehrskontrolle in Dörverden festgestellt, dass ein 35jähriger Verdener unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug geführt hatte. Aufgefallen war der Fahrzeugführer durch unsichere Fahrweise. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein einbehalten.

Kirchlinteln

Radfahrerin leicht verletzt

Am Samstag gegen 15.00 Uhr wollte eine 24jährige Verdenerin mit ihrem Auto aus der Straße Zum Moorkamp in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah sie eine 44jährige Kirchlintelnerin, die mit dem Fahrrrad die Einmündung querte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Schaden: 500,- Euro

LK Osterholz

Grasberg

Wohnungseinbruchsdiebstahl

In Grasberg kam es bereits in der Nacht zu Samstag zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl, bei dem unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Terrassentür Bargeld, Schmuck und einen Laptop erbeuteten. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf ca. 1000,- Euro

Garlstedt

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Ein aufmerksamer Anwohner entdeckte am Samstagnachmittag ein kleines Feuer in einer Bushaltestelle in Garlstedt. Gemeinsam mit zwei Jugendlichen gelang es ihm, das Feuer zu löschen, bevor es auf die Bushaltestellestelle überspringen konnte. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass einer der beiden Jugendlichen gezündelt hatte und das Feuer für ihn außer Kontrolle geriet. Durch das schnelle Eingreifen des Anwohners blieb der entstandene Schaden an dem hölzernen Bushaltehäuschen recht gering und wurde auf ca. 500,- Euro geschätzt. Gegen den Jugendlichen, der seiner Mutter übergeben wurde, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Hambergen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Samstagnachmittag wurde ein Pkw Audi im Ortskern von Hambergen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die 25jährige Fahrzeugführerin aus Bremervörde gab zunächst falsche Personalien an. Im Verlauf der Kontrolle konnten jedoch ihre richtigen Personalien ermittelt werden und schnell wurde der Grund der falschen Personalienangabe klar. Die Fahrzeugführerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wollte diesen Umstand vertuschen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Angaben falscher Personalien eingeleitet.

