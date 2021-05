POL-HB: Nr.: 0364--Polizei stellt Corona-Verstöße in Café fest

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Alter Schulweg Zeit: 15.05.21, 22.25 Uhr

In einem Café in Bremen Nord mussten Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag wegen Verstößen gegen Corona-Regeln einschreiten. Mehrere Männer hatten sich dort getroffen und vor der Polizei versteckt.

Nach einem Hinweis, dass sich in einem Lokal in Vegesack mehrere Personen unterschiedlicher Haushalte zu einer Zusammenkunft eingefunden hätten, suchte eine Polizeistreife den Einsatzort Samstagnacht auf. Die Lokalität war anscheinend gut besucht, man konnte die Gäste bis auf die Straße hören. Nach mehrmaligem Klopfen und lauter Ansprache durch die Polizisten wurde es im Café schlagartig ruhig, das Licht wurde ausgeschaltet und niemand öffnete die Tür. Nach richterlichem Beschluss wurde ein Schlüsseldienst zur Türöffnung hinzugezogen und der Laden anschließend durchsucht. Es waren 14 Personen anwesend, darunter gab sich ein Verantwortlicher für das Café zuerkennen. Die Männer hatten offenbar gemeinsam gegessen und Brettspiele bzw. an Spielautomaten gespielt.

Gegen die Anwesenden wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt. Anschließend löste die Polizei das Treffen auf.

