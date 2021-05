Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 22.05.2021

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LK Verden.

Alkoholisiert am Steuer. Verden/Blender. Am frühen Freitagabend gegen 19.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte aus Verden eine 38jährige Autofahrerin, die mit ihrem Pkw von Verden in Richtung Blender unterwegs war. Aufgrund deutlicher Ausfallerscheinungen wie Fahren in Schlangenlinien wurde bei der Frau ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille, sodass ihr eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt. Ob die Frau überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird nun ermittelt.

Fahrt unter Drogeneinfluss. Achim. Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim in Uesen einen 27jährigen Autofahrer. Im Rahmen der Kontrolle erhärtet sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Aufgrund dessen wird bei dem nunmehr Betroffenen eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

LK Osterholz.

Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten. Ritterhude/Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmittag kam es gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 74 (Hüderbeek) in Höhe der Einmündung Heerweger Moor zu einem Auffahrunfall. Hierbei befuhr der 78jährige Fahrzeugführer mit seinem VW Golf die Bundesstraße 74 in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck, als die hinter ihm befindliche 38jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Mercedes Benz auffuhr. Durch diesen Auffahrunfall wurde der 78-Jährige leicht verletzt. Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der B74 in Fahrtrichtung Bremen. Aufgrund eines abrupten Abbiegevorgangs eines unbekannten vorausfahrenden Fahrzeugführers, musste eine 55jährige Toyota-Fahrerin abbremsen. Der hinter ihr fahrende 30-Jährige bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt 10 000 Euro. Die 55jährige Frau sowie zwei weitere Insassen des Toyotas wurden durch den Unfall verletzt. Im Rahmen eines Auffahrunfalls wurde eine 60-Jährige Fahrzeugführerin in Osterholz-Scharmbeck verletzt. Diese befuhr am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr die Straße am Hünenstein in Fahrtrichtung Bahnhof und bremste aufgrund der Gelblicht zeigenden Ampel ab. Der hinter ihr fahrende Mercedes-Benz Fahrer übersah dies und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Durch den Aufprall wurde die 60-Jährige leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß entstand leichter Sachschaden. Am Freitagnachmittag kam es gegen 15 Uhr auf der Falkenberger Landstraße zu einem Frontalzusammenstoß. Der 19jährige Fahrer eines Ford beabsichtigte nach links in die Straße Heidloge einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 77jährigen Führer eines VW. Durch den Zusammenstoß wurde der 19jährige Unfallverursacher leicht verletzt. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Schwere Verletzungen durch Sturz. Osterholz. Am Freitagmorgen kam es gegen 07.20 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Ritterhuder Straße zu einem Sturz einer 67jährigen Fußgängerin. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Rollerfahrer diesen Weg und kündigte das Überholen mittels Betätigung der Hupe an. Die 67-Jährige drehte sich wohlmöglich erschrocken um und kam so ins Straucheln. Aufgrund dessen verlor sie das Gleichgewicht und stürzte den vor Ort befindlichen Graben hinunter. Sie musste schwer verletzt durch die Feuerwehr gerettet werden. Wenn Zeugen sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-307 0 zu melden.

