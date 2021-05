Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Verkehrsunfall in Morsum - 52-Jähriger verstorben

Thedinghausen/Morsum. (ots)

Ein 52-jähriger Fahrer eines Skoda wurde am Donnerstagmorgen in der Holtchaussee nach einem Verkehrsunfall tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann in Fahrtrichtung Härsenstraße unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Eine 51-jährige Passantin kam um kurz nach 5 Uhr morgens auf den Unfall zu und rief umgehend Polizei und Rettungskräfte. Erschreckend ist jedoch, dass mehrere andere Fahrzeuge vorher an dem Unfall vorbeigefahren sein sollen. Wann der Unfall genau passiert ist, kann noch nicht gesagt werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Für den 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen, das die Freiwillige Feuerwehr mit schwerem Gerät öffnen musste. Die Spurensuche am Tatort deutet nach erster Einschätzung der Polizei auf einen alleinbeteiligten Verkehrsunfall des 52-Jährigen hin. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Zeitpunkt des Geschehens oder dem eigentlichen Verkehrsunfall machen können, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

