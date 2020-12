Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

FW Borgentreich: Unfall mir einem Linenbus. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Alle beteiligten hatten großes Glück.

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

BorgentreichBorgentreich (ots)

Am 10.12.20 um ca.: 17:30 Uhr wurden die Löschgruppen Rösebeck und Körbecke zu einem Unfall mit einem beteiligten Linienbus gerufen. Der Fahrer hatte durch einen internistischen Notfall, der währen der Fahrt eintrat, die Gewalt über den Bus verloren. Er geriet mit seinem Bus in den Straßengraben. Dabei überfuhr er eine Straßenlaterne. Der Linienbus kam dann auf der anderen Seite des Grabens zum Stehen. Glück im Unglück hatten auch die beiden Fahrgäste im Bus. Niemand wurde durch das Unfallgeschehen verletzt. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst (RTW/NEF) des Kreises Höxter versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Ein Mitarbeiter der EAM nahm sich der Straßenlaterne an. Diese wurde abgeklemmt und zur Seite gelegt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus. Die Feuerwehr der Stadt Borgentreich war mit 22 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Borgentreich

Pressestelle

Elmar Nolte

Telefon: 01732107823

E-Mail: presse@ffw-borgentreich.de

http://feuerwehr-borgentreich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Borgentreich, übermittelt durch news aktuell