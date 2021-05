Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 36-Jährigem gelang Flucht vor Polizeikontrolle nicht ++ Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein am Steuer ++ Beim Überholen nicht aufgepasst ++ Motorradfahrer gesucht ++

Landkreis Verden (ots)

36-Jährigem gelang Flucht vor Polizeikontrolle nicht

Auf einen 36-Jährigen, der unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, kommen sogar Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Beamte wollte ihn in der Straße "Am Sünderberg" kontrollieren, als er sich mit seinem Ford der Kontrolle entziehen wollte. Er versuchte zwischenzeitlich sogar, seinen Ford gegen den Streifenwagen der Beamten zu lenken, was jedoch misslang. Verletzt wurde bei dem Manöver glücklicherweise niemand. Schließlich stellte man bei der Kontrolle fest, dass der Mann einen Atemalkoholgehalt von über 2,7 Promille hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein am Steuer

Dörverden. Ein 49-jähriger Fahrer eines Mazda wurde am Donnerstagvormittag im Beckmannsweg gestoppt. Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz stellten bei einer Kontrolle fest, dass der Mann ohne Führerschein unterwegs war und zusätzlich unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Verden. Bei einem Unfall im Zentrum prallten am Donnerstagmorgen zwei Pkw aufeinander, die anschließend abgeschleppt werden mussten. Ein 72-jähriger Fahrer eines Kia wollte vom Borsteler Weg nach links in die Lindhooper Straße einbiegen und übersah dabei eine 62-Jährige in einem VW, die auf der Lindhooper Straße in Richtung Berliner Ring unterwegs war. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Die 62-Jährige verletzte sich außerdem leicht.

Beim Überholen nicht aufgepasst

Oyten. Bei einem Überholmanöver kam es am Donnerstagmorgen in der Moorstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen insgesamt drei Fahrzeugen. Ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes scherte in Fahrtrichtung Giersdorf zum Überholen einer 39-Jährigen in einem Kleinbus und einer 78-Jährigen in einem Ford aus. Als er neben der 39-Jährigen war, setzte diese plötzlich ebenfalls zum Überholen an. Die beiden Fahrzeuge prallten seitlich gegeneinander. Anschließend fuhr die 39-Jährige außerdem auf die 78-Jährige vor ihr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird mit 13.000 Euro beziffert.

Motorradfahrer gesucht

Kirchlinteln. Ein bislang unbekannter Fahrer oder Fahrerin eines Motorrades flüchtete am Donnerstagnachmittag, nachdem er/sie einen Unfall in der Straße "An der Fuchsfarm" verursacht hatte. Zuvor war ein 62-jähriger Fahrer eines VW in Fahrtrichtung Walsrode dem Motorrad ausgewichen, das ihm entgegenkam und auf die Fahrbahn des 62-Jährigen ausschwenkte. Beim Ausweichen war der 62-Jährige gegen einen Leitpfosten geprallt, sodass ein Sachschaden von 4.000 Euro entstanden war. Mögliche Zeugen oder der/die Verursacher/-in selbst werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchlinteln unter 04236/943370 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell