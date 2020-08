Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hotelzimmer nicht bezahlt und Sachen entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Zwei männliche Personen, angeblich aus Dortmund haben sich über eine Internetplattofrm ein Zimmer für die Nacht von Dienstag, 18.08.20 auf Mittwoch, 19.08.20, in einem Hotel am Tiedexer Tor gebucht. Die Bezahlung sollte per Kreditkarte erfolgen. Als auch geraume Zeit nach dem Aus-Checktermin am Mittwoch morgen keiner der beiden Männer an der Rezeption vorstellig wurde, ist das Zimmer vom Hotelpersonal überprüft worden. Hier wurde festgestellt, dass das Zimmer nicht nur leer, sondern auch ziemlich verwüstet war. Außerdem fehlten diverse Gegenstände aus der Räumlichkeit, die zur normalen Ausstattung gehörten. Als dann letztendlich die Kreditkerte zwecks Bezahlung belastet werden sollte, musste seitens des Hotels erkannt werden, dass die Daten ungültig bzw. falsch waren. Es entstand ein Schaden von rund 400,- Euro.

