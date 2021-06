Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehr Verkehr, erhöhte Unfallgefahr: Jugendverkehrsschule zurück in Osthessen - Sicheres Radfahren für Grundschüler

Bad Hersfeld (ots)

Kindern den sicheren Umgang mit dem Fahrrad lehren und über die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren: Nach langer und coronabedingter Pause ist die Jugendverkehrsschule endlich zurück auf den osthessischen Schulhöfen. So zum Beispiel aktuell an der Lingg-Schule in Bad Hersfeld. Rund 20 Kids schlängeln sich derzeit mit den Polizeioberkommissarinnen Alexandra Weirich und Annika Henning vom Regionalen Verkehrsdienst Hersfeld-Rotenburg durch die Straßen der Festspielstadt.

Umschauen, Handzeichen geben, umschauen: Ein Schüler nach dem anderen saust mit seinem Fahrrad über den Schulhof der Grundschule. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein etwas anderes Unterrichtsangebot auf dem Programm. "Die Jugendverkehrsschule ist ein Bestandteil des Unterrichtsplans, um theoretisch Erlerntes praktisch zu üben", erklärt Annika Henning. Seit über drei Jahren bilden sie und Alexandra Weirich ein Team, haben in der gemeinsamen Arbeit mit den Kids ihre Erfüllung gefunden: "Es ist einfach total schön mit den Kindern zu arbeiten. Sie sind sehr dankbar und geben uns viel zurück."

Doch was macht die Jugendverkehrsschule so wichtig? "Die Gefahren im Straßenverkehr werden leider oft unterschätzt", weiß Weirich. Zudem gebe es viele Familien, die aus verschiedenen Gründen nicht die Möglichkeit haben mit ihren Kindern das Fahrradfahren zu üben. Mehr Verkehr, erhöhte Unfallgefahr und weniger Kinder, die sicher im Umgang mit dem Zweirad sind. Durch diese gegensätzliche Entwicklung sehen die Verkehrserzieherinnen einen steigenden Bedarf in dem praktischen Training mit den Mädchen und Jungen.

Aus genau diesem Grund sind die Polizistinnen auch heil froh, endlich wieder vor Ort in den Schulen unterrichten zu können. Für mehrere Monate hat die ganzjährige Jugendverkehrsschule virtuell - beziehungsweise je nach den Corona-Maßnahmen vorrangig theoretisch durch die Lehrkräfte - stattgefunden. Doch nun ist das präventive Arbeiten in den vierten Klassen wieder möglich. Allein im Landkreis Hersfeld-Rotenburg werden so über 1.000 Schülerinnen und Schüler auf den Straßenverkehr vorbereitet.

Wie biege ich richtig ab? Was ist rechts vor links? Wie wende ich auf einer Straße? Erst wenn die Kids die wichtigsten Grundregeln verinnerlicht haben, begeben sich die Polizeioberkommissarinnen gemeinsam mit einigen Eltern in Kleingruppen auf die Straßen. Dort können die Zehn- bis Elfjährigen Sicherheit im Umgang mit Autos, Lkw, Fußgängern und Co gewinnen, was im Ernstfall Leben retten kann. Die Kids lernen in dem Drei-Tages-Programm nicht nur eine Menge dazu, sondern haben auch noch mächtig Spaß.

Das Polizeipräsidium Osthessen hat dazu eine virtuelle FahrRADschule durchgeführt. Die Videos sind ab sofort auch auf dem YouTube-Channel der Behörde (Polizeipräsidium Osthessen) zu sehen oder unter folgendem Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bJKy0A362hzu7qDYjv3cWFY_7_iDw-i

Julissa Bär

