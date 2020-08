Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen haben bislang unbekannte Täter in vier Fällen versucht, in Geschäfts- oder Büroräume einzubrechen. An drei Objekten misslang es ihnen.

Nicht zum ersten Mal - und wieder erfolglos - versuchten Einbrecher, in eine Praxis auf der Hugo-Preuß-Straße einzubrechen. Hierzu hebelten sie zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 8 Uhr, erfolglos an mehreren Fenstern.

Ebenso erfolglos zogen Täter nach einem Einbruchversuch in eine Praxis an der Straße "Hehnerholt" ab. Die Tatzeit muss hier zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 12 Uhr liegen.

An einer Bürotür über einem Ladenlokal auf der Hindenburgstraße zeugten am Montag deutliche Hebelspuren von dem Versuch, gewaltsam hinein zu gelingen. Sie müssen zwischen 13 Uhr und 15.45 Uhr entstanden sein.

Den Einbrechern, die sich am Wochenende an den Räumlichkeiten eines Autohandels auf der Dorfbroicher Straße zu schaffen machten, gelang es, in selbigen einzudringen. Zuvor hatten sie einen etwa 1.80m hohen Zaun überklettert. Durch ein aufgehebeltes Fenster stiegen sie zwischen Freitag, 10 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, in das Gebäude ein, durchsuchten Büros und hebelten Behältnisse auf. Das genaue Diebesgut ist noch nicht bekannt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell