Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Autounfall - Suche nach verletztem Kind

Stolberg (ots)

Gegen eine Hauswand prallte ein mit zwei Erwachsenen und einem Kind besetzter PKW am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr auf der Eisenbahnstraße in Höhe des Bahnüberganges am Kohlbuschweg hinter einer Rechtskurve. Beim Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes stand das Auto etwa 20 Meter weiter in Fahrtrichtung Atsch mittig auf der Straße. Am Fahrzeug befand sich nur noch der Autofahrer. Laut Zeugenaussagen befanden sich noch eine Frau und ein Kind mit in dem Unfallfahrzeug. Sofort wurde die Suche nach den weiteren Personen aufgenommen. Die verletzte Frau wurde von der Besatzung des Rettungswagens im Umfeld aufgefunden, verweigerte die Behandlung und entfernte sich - das Kind blieb verschwunden. Einige Zeit später wurden Kind und Mutter an ihrer Wohnanschrift in der Nähe vom Unfallort angetroffen. Nach notärztlicher Untersuchung und ambulanter Behandlung konnte das Kind zu Hause verbleiben, die Mutter wurde schwerverletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Eisenbahnstraße war für rund eine gute Stunde für die Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt.

