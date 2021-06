Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl - Versuchter Gewinnspielbetrug - Warnung der Polizei - Diebstahl aus Keller

Fulda (ots)

Dieseldiebstahl

Hosenfeld - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitagmorgen (18.06.) bis Montagmorgen (21.06.) etwa 200 Liter Diesel aus einem gelben Bagger des Herstellers "Caterpillar", der am Parkplatz des Sportplatzes abgestellt war. Ein am Tankdeckel angebrachtes und verschlossenes Vorhängeschloss brachen die Diebe auf, bevor sie das Diebesgut in Höhe von rund 275 Euro erbeuteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Gewinnspielbetrug - Warnung der Polizei

Gersfeld - Unbekannte riefen am Montagmittag (21.06.) bei einer 78-jährigen Frau aus Gersfeld an und erklärten ihr, dass sie für ein Gewinnspiel - an dem sie in der Vergangenheit teilgenommen hätte - Teilnahmekosten und Mahngebühren in Höhe von mehreren tausend Euro überweisen müsste. Die aufmerksame Gersfelderin bemerkte den Betrug und wimmelte die Schwindler umgehend ab.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Jeder freut sich über einen Gewinn, besonders in Form von Bargeld. Aber Vorsicht, es kann sich auch um eine Betrugsmasche handeln, denn Trickbetrug ist vielfältig. Die Gewinnspiele, die Art und die Höhe der Gewinne variieren regelmäßig. Gleichbleibend ist hingegen die Forderung der Betrüger: Vor der Gewinnübergabe sollen die Opfer Gebühren zahlen, an Veranstaltungen zur Versteigerung minderwertiger Waren teilnehmen oder kostenpflichtige Hotlines wählen. Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben. Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung.

Diebstahl aus Keller

Fulda - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag (21.06.) mehrere Kleidungsstücke sowie ein blau-schwarz-weißes Mountainbike der Marke "Corratec" aus einem unverschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hinter den Löhern". Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf circa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

