Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht beim Hünfelder Krankenhaus

Hünfeld (ots)

Am Montag, den 21.06.21, wurde zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, in Hünfeld auf dem Besucherparkplatz des Krankenhauses ein VW Golf angefahren. Dieser war ordnungsgemäß in einer Parkreihe in Richtung Zum Nüsttal geparkt. Das unfallflüchtige Fahrzeug streifte vermutlich beim Ausparken die linke Fahrzeugseite vom VW Golf.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Hünfeld, Tel.: 06652 96580.

